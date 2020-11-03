Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил школу «Мозаика» в Красногорске, которая была открыта два года назад. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона во вторник, 3 ноября.

В числе прочего Воробьев проверил соблюдение в учреждении мер безопасности в период пандемии.

«Из 1200 ребятишек, которые тут обучаются, только родители 20-ти написали заявление и перешли на домашнее обучение. Наша задача — очень внимательно относиться к "фильтру", который проходит каждый ученик при входе», — сказал Воробьев.

Он отметил, что перед каждым уроком в обязательном порядке проводится влажная уборка. По его словам, в целом по региону «нет никаких критических цифр по школам».

В школе «Мозаика» оборудованы специализированные учебные классы, лаборатории, спальни и игровые комнаты, два спортзала, бассейн, актовый зал на 980 мест, столовая, творческие мастерские.