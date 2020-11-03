Описана хронология ухудшения отношений России и США

Ухудшение отношения рядовых американцев к русским и рождение мифов о России начались в XX веке и шли постепенно. Это началось с русско-японской войны 1904-1905 годов и продолжалось до конца столетия. Такую хронологию описал американист, заместитель руководителя отдела внешней политики издательского дома «Коммерсантъ», эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов в интервью «Ленте.ру».

По его словам, до русско-японской войны отношение США к России было достаточно положительным. Существовало даже восприятие России как близкого государства, как «соединенных штатов России». Однако тогда США еще не интересовались происходящим в Старом Свете, и только во время Первой мировой войны США начали вмешиваться в европейскую политику, выступив на стороне Антанты (военно-политический блок, в который входили Россия, Великобритания и Франция — прим. «Ленты.ру»).

«Россия всегда воспринималась ими через призму внутриамериканской политики. Они себя видели проводниками свободы, а Россию — как приемное устройство, получатель этой свободы», — пояснил Наумов. При этом негативное отношение к России у США сформировалось достаточно быстро, отметил он. По словам Наумова, относительно антисоветская линия после Октябрьской революции объясняется страхом США перед коммунистическим переворотом рабочих, ведь на Западе, как и в России, рабочие движения и профсоюзы набирали силу. В 1918-1919 годах начались забастовки, которые расценивались как первая волна поиска «красной угрозы».

Наумов отметил, что Вторая мировая война (1939-1945 годы), в которой Россия и США были союзниками, никак не повлияла на улучшение отношений между двумя странами. «Никогда Советский Союз не принимали как настоящего друга. Здесь скорее уместно вспомнить слова Черчилля, что в борьбе с Гитлером можно сотрудничать и с дьяволом. Это была вынужденная дружба, и она не была искренней», — подчеркнул эксперт.

Вскоре эта «дружба» закончилась и началась холодная война. В США начали появляться организации, в которые вступали республиканцы и более консервативно настроенные демократы.

Затем начались чистки по обвинению в антиамериканизме, вызванные страхом американцев перед «мифическим суперзлодеем-большевиком». Это движение вошло в историю как маккартизм (по имени сенатора Джозефа Маккарти, который провозгласил, что число коммунистов в Госдепе США в 1950 году достигло 205 человек). Однако даже после осуждения маккартизма чистки не прекратились, а страх перед коммунистами сохранился до конца холодной войны.

Ранее Наумов объяснил, почему рядовые американцы до сих пор подвержены мифу о «плохих русских» и «плохом Путине», связав это с нежеланием политиков всех уровней объяснять электорату тонкости происходящих в России событий, а также тем, что после распада СССР страну практически списали со счетов и перестали серьезно вникать в политические процессы на территории правопреемницы Советского Союза.

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