Описано влияние распада СССР на американскую элиту

Распад СССР в 1991 году оказал отрицательное влияние на профессионализм американских элит в том, что касается знаний о России, что в конечном итоге привело к искажению образа страны как для политиков, так и для американских обывателей. Об этом рассказал «Ленте.ру» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Рогулев.

«После того, как распался Советский Союз, количество кафедр, специализаций, центров по изучению нашей страны сократилось многократно. Поэтому и число людей, на этом специализирующихся тоже сократилось», — пояснил он.

Вместе с тем, в советское время на Западе существовала и отдельная дисциплина —советология. Впрочем, специалисты всегда к ней относились со некоторым скепсисом. По словам американиста, эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Алексея Наумова, эксперты по Советскому Союзу, пытаясь понять происходящее в СССР, даже смотрели на порядок расстановки членов Политбюро на мавзолее во время парадов.

«Они смотрели на то, как указываются должности, написано ли "первый секретарь" с большой буквы или с маленькой, изучали заявления компартий государств Варшавского договора», — говорит американист, замечая, что примерно то же самое творится сейчас в области экспертизы по Северной Корее.

Рогулев добавил, что в США Россию как великую державу списали со счетов, решив, что она уже больше никогда не вернет этот статус. Сейчас русский язык изучает лишь небольшое число людей, например, профессиональные историки, занимающиеся историей России, отметил Рогулев.

Также, по его словам, высшее американское руководство никогда не отличалось хорошим знанием России, и «очень давно закончились те времена, когда, например, посла [США в России] подыскивали с соответствующими характеристиками: знающего язык и так далее».

«Сейчас вы во всем посольстве с трудом найдете человека, знающего русский язык. Что уж говорить про более высокое руководство — они вообще не обязаны никакие иностранные языки знать. Некоторые и свой-то с трудом знают», — сказал эксперт.