Более 40 парков открыли в Подмосковье с начала года

46 парков культуры и отдыха появились в Московской области с начала года, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Его слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 3 ноября.

«В настоящее время на территории Московской области функционируют 150 парков, для сравнения — в начале этого года их было 104», — сказал Михаил Хайкин.

По его словам, не всегда речь идет о создании объекта с нуля, некоторые территории благоустраивают и наделяют их соответствующим статусом.

«Присвоение статуса дает совершенно новую жизнь зеленым территориям. Это и проведение мероприятий, благоустройство, содержание и уход», — отметил министр.

17 августа губернатор Андрей Воробьев анонсировал создание общественных советов при парках. Войти в состав совета смогут активные жители прилегающих домов, многодетные мамы, предприниматели и представители молодежи. В частности, они принимают решения по содержанию инфраструктуры объекта, составлять расписание физических активностей и культурных мероприятий.