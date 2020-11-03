Воробьев открыл отделение полиции в деревне Путилково

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с начальником ГУ МВД России по области Виктором Пауковым открыл отделение полиции в деревне Путилково. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 3 ноября.

Отдел «Отрадненское» был создан после жалоб местных жителей на нехватку сотрудников полиции для поддержания порядка, говорится сообщении. В отделении будут работать около 40 сотрудников.

«Каждый человек хочет чувствовать себя в безопасности, чтобы он и его близкие спокойно шли на работу, дети возвращались из школы. В Путилково был огромный запрос на новый отдел полиции, и нам удалось организовать его в достаточно короткое время», — сказал Воробьев.

Ранее во вторник глава региона передал ГУ МВД России по Московской области штабной автобус, оснащенный телефонной, спутниковой, радиосвязью, видеонаблюдением, автономными системами жизнеобеспечения.

Подмосковье по итогам девяти месяцев вошло в Топ-10 регионов с самым низким уровнем преступлений. С 2013 число правонарушений в регионе сократилось на треть, говорится на сайте областного правительства.