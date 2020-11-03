В Москве подорожали самые дешевые квартиры

Средняя стоимость вторичного жилья в Москве продолжает увеличиваться. При этом дорожают, в основном, самые дешевые варианты, а высокобюджетные квартиры растут в цене медленнее или даже дешевеют. Об этом говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В среднем квадратный метр неновой недвижимости в столице стоит 191,15 тысячи рублей, подсчитали эксперты. За октябрь этот показатель вырос на 2,4 процента. Долларовые цены на фоне ослабления рубля упали на 0,9 процента, до 2,5 тысячи долларов за «квадрат».

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«Средние цены растут исключительно за счет демократичных сегментов. Если индекс стоимости дешевого жилья (20 процентов самых доступных квартир) в октябре вырос на 4,2 процента, то индекс дорогого (20 процентов самых дорогих лотов) — упал на 0,9 процента», — отмечают в ИРН.

По данным аналитиков, квартиры в кирпичных и панельных пятиэтажках за октябрь подорожали на 3,8 и 3,2 процента соответственно, в советских панельных домах — на 3,6 процента. При этом дорогой монолит-кирпич вырос в цене только на 0,4 процента. Стоимость «однушек» увеличилась за месяц на 4,7 процента, в то время как многокомнатные квартиры вообще не подорожали. Также в лидерах роста цен — демократичные локации: районы за МКАД, Южный, Юго-Восточный и Северо-Восточный округа. При этом самый дорогой округ — Центральный — показал отрицательный рост стоимости квадратного метра (минус 0,4 процента за месяц).

Ранее, в октябре, стало известно, что на московском рынке жилья доля сделок по схеме trade-in, предусматривающей покупку новой квартиры с одновременной продажей имеющейся, не превышает 20 процентов. По наблюдениям риелторов, москвичи пока отказываются активно менять старые квартиры на новые.

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