Туроператоры оценили данные о заражении россиян COVID-19 на отдыхе в Турции

Туроператоры прокомментировали данные главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что 90 процентов завозных случаев COVID-19 в России выявлено среди туристов, отдохнувших в Турции. Об этом сообщает телеканал «360».

Испольнительный директор объединения турфирм Альянс туристических агентств Наталия Осипова считает, что заразиться россияне могут и на родине. По ее словам, турецкие власти и отельеры «были готовы к приему туристов очень хорошо». Так, на территории отелей все меры безопасности по распространению коронавируса были строго соблюдены. «Вплоть до того, что даже столовые приборы выдаются туристу запакованными в пакет», — пояснила она.

Кроме того, загрузка турецких отелей составила 50 процентов — больше не разрешают местные власти. При этом без маски можно находиться только на территории бассейна или пляжа. Осипова добавила, что, если туристы не собираются группами, а отдыхают только с теми людьми, с кем они проживают в номере, то заразиться на территории отеля практически невозможно.

По статистике страховых компаний, процент заражения россиян в Турции «очень небольшой» — среди тех, кто едет по турпутевке, «на полмиллиона заражаются 150 человек», добавила представитесь туроператоров. Также некоторые случаи заражения могут произойти уже возвращении на родину. Так, у туриста есть три дня, чтобы сдать тест на коронавирус. За это время заразиться можно «где угодно», уверена Осипова.

2 ноября Попова заявила, что около 90 процентов российских туристов, вернувшихся из заграничного отпуска с коронавирусом, приехали из Турции. По ее словам, данную ситуацию необходимо обсудить и предложить определенные меры.

Россия возобновила пассажирские авиаперевозки с Турцией, прерванные на фоне вспышки COVID-19, в начале августа. Изначально рейсы были разрешены в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью.