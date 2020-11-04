В России разработали методику выявления коронавируса на упаковке

Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов разработал методику выявления коронавируса на упаковке и других образцах внешней среды. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Методика помогает выявить наличие вируса на упаковочных материалах, контейнерах и различной продукции. Рекомендации помогут определить возможность отбора сборных проб и рассчитать количество смывов, которое следует взять от общего объема партии проверяемой продукции, отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что методика соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) и разработана для того, чтобы помочь гарантировать безопасность грузов, экспортируемых из России.

В октябре вирусолог Александр Лукашев оценил возможность заразиться коронавирусом через одежду и продукты. По его словам, шанс этого незначительный. Он пояснил, что для заражения COVID-19, в организм должна попасть определенная доза вируса.