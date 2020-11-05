Обанкротившегося россиянина захотели выселить в «более скромную» квартиру

Обанкротившегося россиянина из Ижевска кредиторы захотели выселить из якобы элитной двухкомнатной квартиры в «более скромную» «однушку» подальше от центра. Однако Верховный суд запретил отбирать у мужчины единственное жилье. Об этом пишут «Такие дела».

Дмитрия Стружкина признали финансово несостоятельным в 2018 году. Его захотели лишить единственной недвижимости площадью 40 «квадратов» и заселить в другую — «поскромнее». Как сказал кредитор, двухкомнатная квартира «роскошна» для россиянина.

Мужчина настаивал, что по закону единственное жилье нельзя отбирать за долги, кроме случаев, когда недвижимость заложена по ипотечному договору. Стружкин обратился в суд, который посчитал, что квартиру назвать элитной нельзя. Тогда кредиторы подали апелляцию и выиграли дело, после чего их позицию утвердил окружной суд.

Россиянин обратился в Верховный суд. Тот отметил, что на данный момент правила обмена роскошного жилья на «необходимое» не выработаны, но встал на сторону Стружкина. В постановлении суда говорится, что оспариваемые решения противоречат действующему законодательству, приняты за пределами компетенции собрания кредиторов, а также нарушают права должника.

Таким образом, Верховный суд отменил решение апелляционной инстанции и запретил выселять россиянина из его двухкомнатной квартиры.

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