Жители российского города выселили из района пристававших к школьнице чеченцев

Жители микрорайона Марьино в Симферополе устроили народный сход и выселили проживавших в районе чеченцев за приставания к школьнице, рассказали «Подъему» очевидцы.

По словам собеседников издания, в Марьино жили десять молодых уроженцев Чеченской Республики, и трое из них постоянно приставали к несовершеннолетней на улице. Ее отец пожаловался официальному представителю главы Чечни в Крыму, но тот ответил, что не имеет влияния на земляков и не может помочь. После этого россиянин обратился к соседям, собрал 150 человек, вызвал чеченцев на разговор и избил обидчиков дочери.

Местные жители потребовали от молодых людей уехать из их района. «К их дому подогнали грузовик, на котором возят баранов на рынок для продажи. Чеченцев довезли до ближайшей остановки и настойчиво посоветовали больше в Марьино не появляться», — уточнил один из очевидцев.

В середине августа в селе Ставрополького края прошел массовый сход после гибели 15-летней девочки в ДТП по вине 16-летнего представителя цыганской диаспоры. Россияне потребовали наказать подростка и объявили, что их «достали» цыгане.

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