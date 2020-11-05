Давний уговор принес женщине десятки миллионов рублей

Жительница австралийского района Редланд-Сити, штат Квинсленд, сорвала джекпот в лотерею и отдала половину денег сестре из-за давнего уговора. Об этом сообщает сайт UPI.

Две сестры регулярно покупали различные лотерейные билеты. Когда-то они договорились, что если одна из них выиграет крупный приз, она отдаст половину полученных денег второй.

В результате розыгрыша, прошедшего в субботу, 31 октября, одна из сестер получила первый приз в 1,4 миллиона австралийских долларов (79,2 миллиона рублей).

Победительница заявила, что сдержит слово и передаст половину денег сестре. Она отметила, что пока не знает, что будет делать со своей половиной выигрыша.

«Завтра я уезжаю на обед в честь скачек Кубок Мельбурна, поэтому, возможно, выпью несколько бокалов шампанского, чтобы отметить выигрыш», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что житель американского города Меномони, штат Висконсин, доказал свою преданность другу, когда вспомнил уговор 28-летней давности и отдал ему половину крупного выигрыша в лотерею. Он и его друг, который уже на пенсии, теперь смогут проводить больше времени со своими семьями.