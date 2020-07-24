Мужчина стал миллионером и отдал половину денег из-за уговора 28-летней давности

Житель американского города Меномони, штат Висконсин, доказал свою преданность другу, когда вспомнил уговор 28-летней давности и отдал ему половину крупного выигрыша в лотерею. Об этом сообщает издание UPI.

Томас Кук (Thomas Cook) приобрел лотерейный билет и сорвал джекпот 22 миллиона долларов (1,5 миллиарда рублей). Когда он узнал о выигрыше, он сразу вспомнил об уговоре, который заключил в 1992 году с другом Джозефом Фини (Joseph Feeney).

Мужчины договорились о том, что если кто-то из них когда-либо сорвет джекпот в лотерею, они поделят выигрыш пополам. «Когда он позвонил мне, я сказал: «Ты что, издеваешься надо мной?» — вспоминает Фини свою реакцию на новости. Кук и Фини могли бы получить выигрыш целиком, если бы им выплачивали его частями несколько лет, но предпочли забрать все деньги сразу и получили по 5,7 миллиона долларов (407,7 миллиона рублей) после уплаты налогов.

Кук рассказал, что деньги вдохновили его на то, чтобы уволиться с работы. Он и Фини, который уже на пенсии, теперь смогут проводить больше времени со своими семьями.

«Мы можем позволить себе заниматься тем, чем хотим. Я не мог и представить лучшего способа уйти на пенсию», — сказал Кук.

Ранее сообщалось, что шутка жителя австралийского города Карлингфорд, штат Новый Южный Уэльс, о выигрыше в лотерею обернулась тем, что его жена действительно сорвала джекпот. Австралиец пошутил, что выиграл главный приз, когда стер защитный слой со своего лотерейного билета, а его жена, действительно, стала победительницей.