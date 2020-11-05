Попугай разбудил хозяина и спас его от смерти в огне

Попугай в австралийском городе Брисбен, штат Квинсленд, спас хозяина от смерти в огне. Об этом сообщает издание UPI.

Вечером во вторник, 3 ноября, Антон Нгуйен (Anton Nguyen) рано лег спать. Вскоре его разбудил крик попугая по кличке Эрик. Птица выкрикивала имя хозяина.

«Я услышал хлопок, и Эрик начал кричать. Потом я проснулся и почувствовал запах дыма», — сказал австралиец.

Предупреждение попугая позволило Нгуйену вовремя забрать питомца и покинуть дом до того, как сработали датчики дыма.

«Я схватил Эрика, открыл дверь и увидел, что задняя часть дома охвачена пламенем. Я схватил свою сумку, побежал и запер первый этаж», — рассказал он.

Сотрудники экстренных служб смогли сдержать распространение пожара, но здание было полностью охвачено огнем. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что серийный грабитель из валлийского города Ньюпорт, Великобритания, сел в тюрьму на два года после того, как бдительный попугай криком разбудил хозяйку дома во время ограбления. В суде преступник признал вину в совершении трех ограблений.