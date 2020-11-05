Редчайший черный тигр попал в объектив фотоаппарата в индийском штате Одиша (Орисса), передает издание Unilad.

Фотограф-любитель Соумен Байпайи (Soumen Bajpayee) сделал кадры с уникальным тигром, который идет вдоль берега водоема.

Обычно тигры оранжевого цвета в черную полоску, а эти особи — черные в оранжевую. Такой окрас — следствие генетического дефекта, возникшего, предположительно, в результате межродственного скрещивания. Данные животные заметно меньше, чем их сородичи.

Эксперт Института дикой природы Индии Биваш Пандав (Bivash Pandav) рассказал, что в мире осталось всего семь или восемь особей такого окраса. Они обитают только в джунглях Одиши и находятся на грани исчезновения. Большинство этих больших кошек живет в тигрином заповеднике Симлипал с 2007 года.

Черные тигры крайне редко попадаются на глаза людям. Впервые животных такого окраса заметили в 1990 году. За последние годы количество черных тигров сократилось из-за того, что они являются ценным предметом охоты.

Ранее сообщалось, что в Японии редкий белый тигр убил смотрителя зоопарка. После нападения хищника обездвижили, выстрелив из ружья дротиками с транквилизатором.