ООН по просьбе России установила Дни памяти жертв Второй мировой войны

Организация Объединенных Наций (ООН) по просьбе России признала 8 и 9 мая Всемирным днями памяти жертв Второй мировой войны. Соответствующую резолюцию, предложенную Москвой, приняла Генеральная Ассамблея ООН, передает ТАСС.

Документ был одобрен консенсусом без голосования. В нем предлагается всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам соответствующим образом отмечать 8 и 9 мая как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Кроме того, в резолюции содержится просьба к Генассамблеи провести 1 декабря 2020 года специальное торжественное заседание в память о всех жертвах войны и призыв к генсеку ООН довести резолюцию до сведения всех участников и принять необходимые меры по ее осуществлению.

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин напомнил, что в мае текущего года не удалось провести традиционное торжественное заседание в память о войне из-за пандемии коронавируса.