На выборах мэра в США победил французский бульдог

В американском городе Рэббит-Хэш (штат Кентукки) на выборах мэра победил французский бульдог по кличке Уилбур Бист (Wilbur Beast). Об этом сообщило историческое общество города в своем Facebook-аккаунте.

Шестимесячный бульдог получил голоса 13 143 жителей города из 22 985. Уилбур Бист обогнал своих соперников бигля Джека Рэббита (Jack Rabbit) и золотистого ретривера Поппи (Poppy).

Отмечается, что традиция избирать животное на высший пост в Рэббит-Хэш существует с 1998 года.

В 1998 году к власти пришел беспородный пес Гуфи Борнмэн, скончавшийся в 2001 году. Его сменил черный лабрадор по кличке Джуниор Кокран. Третьим мэром стала бордер-колли по кличке Люси Лу. Она занимала этот пост в течение семи лет. В июне 2017 года почетным мэром американском города Рэббит-Хэш избрали питбуля по кличке Бриннет Паултро. Пес одержал победу над курицей, котом, ослом и другими кандидатами, которые участвовали в выборах.

Мэр Рэббит-Хэша не обладает реальной властью и никак не влияет на общественную жизнь. Выборы устраивают для сбора средств на благоустройство города. Для участия в них необходимо заплатить один доллар, причем голосовать можно несколько раз.