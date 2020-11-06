Россия испытала «Кадет-М»

В Финском заливе прошли испытания двух радиоуправляемых катамаранов «Кадет-М», созданных для Кронштадтского морского кадетского военного корпуса (Санкт-Петербург), сообщает «Звезда». Соответствующий ролик доступен на YouTube.

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Согласно российскому телеканалу, данные катамараны являются мобильными многоцелевыми роботизированными комплексами, разработанными при участии Центра развития инноваций Политехнического университета (Санкт-Петербург) и «Объединенной судостроительной корпорации» (ОАК).

Катамаран основан на алюминиевой раме с поплавками из углепластика. Изделие массой около 100 килограммов развивает скорость 12 узлов и несет три сменных модуля с исследовательским оборудованием, включая модуль с рукой-манипулятором. Дополнительно изделие оснащено датчиками системы технического зрения и навигации.

В сентябре Фонд перспективных исследований (ФПИ) сообщил об испытаниях беспилотного летательного аппарата (БЛА) ВМ «Дань» М с двигателем МГТД-125Э, основные элементы которого были напечатаны на 3D-принтере.