Российский нутрициолог объяснила появление вкусовых пристрастий

Вкусовые пристрастия закладываются в детстве, и в течение жизни их можно корректировать. При этом часто они появляются из-за особенностей организма. Это в беседе с радио Sputnik объяснила заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Екатерина Пырьева.

«Есть люди, которые к соленому имеют великое предпочтение: могут съесть селедку целиком. Как правило, это люди, у которых пониженное артериальное давление. Они таким образом нормализуют тонус сосудов. Стремление к более острой пище, как правило, свойственно людям, которые имеют недостаточную секрецию в желудке, они сами себе ее стимулируют», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что вкусовые пристрастия у малыша формируются на шестой-седьмой неделе внутриутробного развития. То есть, если мать в процессе беременности ест много соленого, то это передастся и ребенку. При этом дети часто любят сладкое, а если им давать много сахара, то их потребность в сладостях возрастет.

С возрастом эта страсть утихает, однако не у всех — например, люди с нестабильным метаболизмом глюкозы пытаются восстановить ее уровень с помощью сладкого. Кроме того, любые излишние вкусовые привычки можно регулировать: постепенно уменьшать количество сахара или соли в рационе.