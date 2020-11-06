Модель утомила фанатов снимками в чересчур откровенных плавках

Модель и блогерша Анлела Сагра (Anllela Sagra) поделилась откровенным снимком и подверглась критике со стороны пользователей сети. На соответствующие кадры и комментарии обратили внимание журналисты Daily Star.

Манекенщица сфотографировалась с распущенными волосами в собственном доме, стоя спиной к камере. Она попозировала в бикини коричневого цвета, плавки которого выполнены в форме стрингов. На ней также очки и несколько украшений — часы, браслеты и серьги-кольца.

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Публикация знаменитости набрала 178 тысяч лайков. Подписчики заявили в комментариях, что Сагра утомила их вульгарными снимками. «Я уже устал от твоих голых снимков», «Ты вообще носишь одежду?», «Красивая, но надоело, что ты демонстрируешь тело», — высказывались фанаты.

Ранее в октябре покупатели раскритиковали оголяющий грудь купальник бренда. Речь идет о бикини Cut-Out Halter Triangle марки Shein. Верх купального костюма оформлен вырезом, который оголяет нижнюю часть груди, а плавки на завязках выполнены в виде стрингов.