Врач оценил безопасность ношения масок для астматиков

Заслуженный врач России Александр Карабиненко оценил безопасность ношения масок для астматиков. Об этом профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова заявил в интервью радио Sputnik.

Пульмонолог отметил, что, несмотря на жалобы астматиков на тяжесть ношения масок, средства индивидуальной защиты не несут дополнительной опасности для них. Он подчеркнул, что только в редких случаях у человека может быть непереносимость каких-то пылевидных частиц или запахов, которые исходят от материала, из которого изготовлена маска.

При этом специалист добавил, что астматики больше подвержены риску заражения коронавирусом и чаще тяжелее переносят заболевание. Он рассказал, что сочетание этих двух болезней крайне пагубно сказывается на человеке.

Ранее Карабиненко заявил, что, если у человека с COVID-19 есть хронические заболевания, то главным фактором, который влияет на тяжесть развития коронавируса, является их стадия. Он добавил, что говорить о том, что одно из заболеваний опаснее другого при коронавирусе, некорректно, поскольку все зависит от состояния человека и стадии его болезни. Так, у людей с алкогольной зависимостью при COVID-19 может ухудшиться состояние печени и сердца.