Руководитель аппарата сотрудников Белого дома заразился коронавирусом

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз заразился коронавирусом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как стало известно, чиновник рассказал о болезни во вторник, 3 ноября, после выборов президента США. При этом точно неизвестно, когда именно Медоуз заразился и есть ли у него какие-либо симптомы. По словам источников, руководитель аппарата администрации был замечен в штаб-квартире кампании Трампа в этот же день без маски.

В самом Белом доме ситуацию не прокомментировали.

Отмечается, что, несмотря на болезнь, Медоуз продолжил участвовать в оспаривании голосования в нескольких штатах, где Дональд Трамп уступает бывшему вице-президенту Джо Байдену.