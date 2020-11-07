Тактаров сравнил Байдена с Трампом и выбрал лучшего президента для России

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров сравнил кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа. Его слова приводит Sport24.

«Трамп начал оздоравливать экономику. А демократы обычно высасывают то, что делают республиканцы. На Трампа больше надеялись, но его окружили со всех сторон из-за связей с Россией», — посчитал Тактаров. По его мнению, лучшим президентом для коммуникации с российской властью станет Байден, потому что к нему претензий нет по вопросу связей с Россией.

Тактаров известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в 1990-х. Россиянин долгое время проживал в США, где после завершения бойцовской карьеры начал сниматься в кино.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За него борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.

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