Спорт
 
Новая, персональная
Попробовать
Швеция
Сегодня
Начало в 14:30 (МСК)
Россия
Еврохоккейтур • Кубок Карьяла
Эвертон
Ливерпуль
Сегодня
Начало в 15:30 (МСК)
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Англия - Премьер-лига • 8-й тур
Кристал Пэлас
Лондон
Сегодня
Начало в 18:00 (МСК)
Лидс Юнайтед
Лидс
Англия - Премьер-лига • 8-й тур
Челси
Лондон
Сегодня
Начало в 20:30 (МСК)
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Англия - Премьер-лига • 8-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
Фулхэм
Лондон
Англия - Премьер-лига • 8-й тур
Последние новости
Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой
России предрекли поражение в войне с Японией
Раскрыто состояние пострадавшего в ДТП вице-премьера Оверчука
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве 
Россиянин на вечеринке расстрелял троих гостей и покончил с собой
Шотландцам запретили шлепать детей
Китай начал скупать нефть и газ
В России выявили 20,3 тысячи новых случаев коронавируса
Новый клип Little Big набрал больше двух миллионов просмотров за 20 часов
Новости партнеров

Тактаров сравнил Байдена с Трампом и выбрал лучшего президента для России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров сравнил кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа. Его слова приводит Sport24.

«Трамп начал оздоравливать экономику. А демократы обычно высасывают то, что делают республиканцы. На Трампа больше надеялись, но его окружили со всех сторон из-за связей с Россией», — посчитал Тактаров. По его мнению, лучшим президентом для коммуникации с российской властью станет Байден, потому что к нему претензий нет по вопросу связей с Россией.

Тактаров известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в 1990-х. Россиянин долгое время проживал в США, где после завершения бойцовской карьеры начал сниматься в кино.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За него борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Трамп пойдет до конца.Но с Байденом России будет легче». Русский боец и актер Голливуда Тактаров — о выборах в США
Байден заявил об уверенности в победе на выборах
Тактаров сравнил американских полицейских с российскими
Другие материалы рубрики
Спорт16:30 6 ноября

«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?

В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
09:48Сегодня

Валуев предложил наказать российские клубы рублем за провал в еврокубках

06:01Сегодня

Месси предложат отказаться от прежней зарплаты в «Барселоне»

22:16 6 ноября

Игрок «Челси» извинился за лайк под постом Нурмагомедова про Макрона

Спорт00:03 5 ноября
Аннетт Келлерман

«Женщина, о которой нужно говорить»

Как пловчиха стала первой обнаженной актрисой Голливуда, побеждала мужчин и заработала миллионы
21:00 6 ноября

Главный тренер сборной Италии пошутил про коронавирус и заболел

19:59 6 ноября

Российский боец MMA «задушил» соперника в стойке

18:59 6 ноября

Гол россиянина признан лучшим за неделю в Лиге чемпионов

Спорт01:4425 октября

«Это мой последний бой. Я не буду драться без отца»

Нурмагомедов задушил Гейджи и объявил о завершении карьеры. Хабиб ушел непобежденным
18:00 6 ноября

Бейсболиста из США признали виновным в тройном убийстве с применением биты

16:50 6 ноября

Уткин отреагировал на жалобы Дзюбы о неумении россиян переживать за своих

15:09 6 ноября

Легионер «Ахмата» описал жизнь в Чечне

Россия
«Мухаммед не отвечал на оскорбления оскорблениями»
Чем закончится противостояние Макрона и мусульман по всему миру?
«Вирус пришел и ведет себя как хозяин»
Поток пациентов и очереди в больницах: что российские врачи говорят о второй волне коронавируса
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России
Где нужно носить маски и грозят ли россиянам штрафы?
Все материалы
Мир
Стало известно о нежелании Трампа признать поражение на выборах
В Израиле испугались войны с Ираном из-за победы Байдена
Штаб Трампа ответил на прогнозы о победе Байдена
Красный день календаря
Коммунисты мечтали о всеобщем равенстве. Чем обернулась мировая революция для Европы?
Штат Джорджия объявил о пересчете голосов
Байден укрепил лидерство на выборах президента США
Подсчет голосов сопровождается скандалами. У Трампа все меньше шансов на победу
Все материалы
Бывший СССР
Азербайджан заявил о «бегущих» с поля боя армянских солдатах
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Киргизия поблагодарила Россию за урегулирование кризиса в стране
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Азербайджан обвинил армянскую диаспору в финансировании террора
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Зеленский поручил обеспечить жителям Донецка и Луганска доступ к украинскому ТВ
Все материалы
Экономика
«Газпром» сэкономит на «Силе Сибири»
Главы ПСБ и Чувашии договорились о поддержке крупных инвестпроектов
Забрать свое
Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
«Рязанская НПК» перевела четвертую установку на отечественное оборудование
Российские сенаторы не согласились повысить налоги для богатых
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
Все материалы
Силовые структуры
Глава СВР раскрыл тонкости работы с Путиным над разведданными
Михаил Горбачев«Приятель прикрывает, а я стреляю»
30 лет назад на Красной площади раздались выстрелы. Советский слесарь пытался убить Горбачева
Бывший мэр российского города получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
«Кто-то вышел на свободу и взялся за старое»
Российского «колбасного короля» убили из арбалета. О загадочном преступлении говорят по всему миру
Переодетого в Иисуса Христа активиста задержали напротив здания ФСБ
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский велосипедист убил другого за неаккуратную езду
Все материалы
Наука и техника
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
Все материалы
Спорт
«Краснодар» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Аннетт Келлерман«Женщина, о которой нужно говорить»
Как пловчиха стала первой обнаженной актрисой Голливуда, побеждала мужчин и заработала миллионы
«Зенит» упустил победу в Лиге чемпионов
Нурмагомедов назвал Макрона тварью
Чемпион UFC обратился к мусульманам. Его поддержали больше миллиона человек
Загитова рассказала об отношении к хейтерам
Оле-Гуннар СульшерШанс на камбэк
Суперматч МЮ — «Арсенал», битва «Ливерпуля» с «Вест Хэмом» — главные интриги тура АПЛ
Роднина выступила против присвоения Нурмагомедову звания Героя России
Все материалы
Культура
Умер исполнитель роли маркиза Филиппа дю Плесси-Бельера
«Это сексуальный трек, под который нужно танцевать стриптиз»
Любовные треугольники, ревность и плохие девчонки: Maruv делится секретами создания поп-хитов
Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли после расставания с моделью
«Я жду мира, в котором наш пол не имеет значения»
Женщина долгие годы притворялась мужчиной. Ее тайна раскрылась только после смерти
В России вышел фильм «Подольские курсанты» о битве за Москву
Мужикам тут не место
Полюбившая школьника учительница, пьющая стюардесса и монахини в лучших сериалах ноября
Пригожин обвинил Моргенштерна в уродовании молодежи
Все материалы
Интернет и СМИ
Гарик Харламов высказался о смерти Жванецкого и назвал его гением
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Доктор Комаровский объяснил причины непроходящего насморка
«Люди готовы тратить деньги на то, что им нравится»
 
Умер сатирик Михаил Жванецкий
«Мой папа — не Ургант, у него нет своего шоу»
Дочь ведущего Первого канала — о влиянии отца на ее участие в «Голосе» и блате в шоу-бизнесе
Собчак показала полученные после «критики ислама» угрозы
Все материалы
Ценности
Бывшая «Мисс Вселенная» снялась в купальнике во время отдыха на роскошной яхте
Эльза Хоск«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»
Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
Покрытый тату мужчина с двойным языком нарастил клыки за десятки тысяч рублей
Недолюбленный миллиардер
Князю Монако доступны вся роскошь и удовольствия мира. Почему ему не везет в личной жизни?
Личное письмо героически умершего пассажира «Титаника» продадут за миллионы рублей
Парфюмеры разработали ароматы по мотивам мюзикла
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Знаменитый шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля по-деревенски
На выборах мэра в США победил французский бульдог
Девушка-подросток выпала из окна после фейкового собеседования в отеле
«Собирай манатки и езжай!»
История россиянки о переезде в Израиль практически бесплатно
Мужчина похоронил мать заживо и попал за решетку
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Все материалы
Раскрыта рублевая цена самого мощного Mercedes-AMG GT
Сосланы в СССР: 250 раритетных машин в подмосковном поле
Видео: куда попали иномарки, ввезенные в Советский Союз десятилетия назад?
Электроника BMW «сходит с ума» в Южной Корее
ГАЗель City: чем удивит новое поколение маршруток марки ГАЗ?
Оцениваем, какими маршрутные автобусы были 25 лет назад и какими стали сейчас
Продажи новых машин в России выросли на 7 процентов
Упрям, как горец: Porsche Macan лезет к вершинам Кавказа
Рискуем колесами и бамперами ради потрясающих видов юга России
Вот как будет выглядеть новый кроссовер Nissan в России
Все материалы
Дом
В России выявлена новая схема мошенничества с компенсациями за услуги ЖКХ
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Определена цена самого дорогого парковочного места в Москве
Раскрыта популярная схема хищения квартир у российских пенсионеров
Все материалы
Нацпроекты
Россияне начали активно жениться после 60 лет
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
Российским студентам захотели поднять стипендии
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
Российский регион закупит 25 тысяч подарков для новорожденных
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Направление «Чистая вода» перейдет из экологического нацпроекта в жилищный
Все материалы