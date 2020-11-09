В воинской части в Белоруссии прогремел взрыв

В Барановичах на территории воинской части прогремел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны Белоруссии в понедельник, 9 ноября.

Причиной произошедшего стало несоблюдение техники безопасности. Работник подрядной организации «ЭкоПромОйл» ремонтировал резервуар для хранения топлива в одной из частей Барановичского гарнизона. В ведомстве отметили, что произошла вспышка газовоздушной смеси, но самого возгорания не было.

В итоге мужчину 1980 года рождения госпитализировали с ожогами и легкими травмами. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.

В сентябре 2019 года стало известно, что во время плановых работ на полигоне, расположенном в 60 километрах от города Арысь в Казахстане, взорвался фрагмент боеприпаса. «В результате десять специально подготовленных саперов — военнослужащих по контракту получили осколочные ранения», — говорилось в сообщении министерства обороны страны.