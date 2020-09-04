В центре Тбилиси прогремел взрыв

В центре Тбилиси, у здания Большого концертного зала (филармонии), прогремел взрыв. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные бригады и патрульная полиция. В настоящее время территория вокруг филармонии оцеплена.

По предварительной информации, взрыв произошел в клубе «Дежавю». Там проходил ремонт и взорвался газовый баллон. Три человека пострадали, один погиб. О других деталях пока не сообщается.

Ранее 4 сентября в одном из жилых домов грузинской столицы произошла утечка газа. В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями сообщили, что из-за взрыва в одной из квартир произошел пожар. Огонь удалось быстро ликвидировать, серьезных разрушений нет. Жильцов соседних квартир пожарные оперативно эвакуировали.