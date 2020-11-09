Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео

Стадо буйволов в национальном парке Крюгера в ЮАР спасло слоненка от охотившихся на него голодных львов. На видео с животными обратил внимание портал MSN News.

На записи, которая была опубликована в воскресенье, 8 ноября, виден лежащий на спине слоненок, которого окружили несколько львов. Неожиданно в кадре появляются несколько буйволов, которые бесстрашно подходят к животным. При виде парнокопытных львы разбегаются в разные стороны и оставляют свою потенциальную добычу.

После этого слоненок поднимается на ноги и скрывается вместе со своими спасителями.

Ранее сообщалось, что в южноафриканском национальном парке Крюгера буйвол сразился со львами в метре от шокированных туристов. Они находились на одной экскурсии в разных сафари-джипах и смогли запечатлеть уникальную битву с двух углов.