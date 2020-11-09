Россиянина обвинили в сексуальном насилии над приемными детьми

В Челябинске 61-летнего россиянина, в семье которого воспитывается шесть приемных дочерей, обвинили в сексуальном насилии над девочками. Об этом сообщает портал 74.RU.

Мужчину задержали по подозрению в совершении преступлений по пункту «а» части 3 статьи 131 УК («Изнасилование несовершеннолетней») и пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица младше 14 лет»).

Как уточняет издание, о происходящем в семье, где воспитывается шесть приемных дочерей, стало известно случайно. Девочки решились рассказать о насилии другу, который посоветовал им попросить о помощи приемную мать. Однако женщина в слова школьниц не поверила.

Начать проверку удалось лишь после того, как девочки перестали появляться в школе в течение нескольких недель. Органы опеки приехали в деревню, где жила семья, и выясняли, что их мать скончалась в больнице от коронавируса, а отец сбежал. Тогда друг школьниц передал сотрудникам опеки все, что ему говорили сами девочки.

По данным издания, пока в материалах уголовного дела фигурируют две дочери. Одной из них исполнился 21 год, а другой — 17 лет. Вторая потерпевшая призналась, что живет в семье с трех лет, а насилию стала подвергаться в течение последних пяти лет.