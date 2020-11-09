Граждане Словакии одномоментно и бесплатно сдали тест на COVID

В Словакии прошел первый этап уникальной акции по добровольному бесплатному тестированию на коронавирус. По всей стране оборудовали пять тысяч специальных пунктов, где граждане могли сдать тест. Кроме стационаров на улицах крупных городов были открыты временные лаборатории, размещенные в контейнерах. Правительство страны закупило в Южной Корее 13 миллионов тестов BIOCREDIT COVID-19 Ag (RapiGEN, South Korea), которые несмотря на то, что не обеспечивают стопроцентно точных результатов, зато быстро обрабатываются — результаты готовы уже через 15 минут. Премьер-министр Игор Матович, сравнивая эти тесты с тестами ПЦР, отметил, что они имеют чувствительность 96,52 процента. Об этом сообщает один из самых авторитетных мировых медицинских журналов The Lancet.

По сообщениям прессы, на которые ссылается «Российская газета», население Словакии с пониманием отнеслось к проведению акции по тестированию и продемонстрировало высокую сознательность. За порядком помимо полиции следили военные. Всего вместе с медиками, чиновниками, волонтерами, силовиками, пожарными, спасателями и солдатами в операции участвовали 40 тысяч волонтеров.

Проверить себя на COVID граждане Словакии смогли одномоментно и бесплатно. На тесты было потрачено 43 миллиона евро, но по мнению главы правительства страны Игора Матовича, это была самая крупная акция за все время существования самостоятельной Словакии, и она должна благоприятно сказаться на развитии эпидемиологической ситуации.

Московские бригады скорой медицинской помощи также взяли на вооружение южнокорейский тест BIOCREDIT COVID-19 Ag (RapiGEN, South Korea).