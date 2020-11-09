Актер из сериала «Теория большого взрыва» объяснил свой успех гомосексуальностью

Американский актер Джим Парсонс объяснил свой успех гомосексуальностью. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 47-летней звезды сериала «Теория большого взрыва», сексуальная ориентация помогла ему стать лучшим артистом, потому что у него была возможность «показать больше слоев» своей личности. Он признался, что после каминг-аута почувствовал себя очень сильным, и добавил, что никогда не думал, что это навредит его карьере.

«Быть ​​частью большой группы, которую порочили, о которой общественные деятели говорили с ненавистью — это дало мне чувство счастья и силы», — заявил исполнил роли Шелдона Купера.

Парсонс добавил, что в настоящее время доволен своей жизнью. При этом, по его словам, глубоко внутри он все еще боится потерять любовь близких друзей из-за своей гомосексуальности.

В 2017 году Джим Парсонс вступил в брак. Его избранником стал графический дизайнер Тодд Спивак, с которым артист встречался с 2003 года. Свадебная церемония состоялась в ресторане Rainbow Room в Нью-Йорке.