Кремль прокомментировал ситуацию с COVID-19 и введение точечных ограничений

Ситуация с распространением коронавируса в России остается тревожной, в регионах точечно вводятся новые ограничения, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 9 ноября.

Песков подчеркнул, что власти уделяют особое внимание регионам, где система здравоохранения перегружена.

Представитель Кремля не согласился с утверждением о том, что за рубежом в основном уже прибегают к практике локдауна для борьбы с коронавирусом.

Ранее Дмитрий Песков несколько раз заявлял, что в России пока не планируется вводить тотальный локдаун. 29 октября президент Владимир Путин заявил, что принятые властями меры в связи с коронавирусом оказались эффективными и своевременными.

В России за последние сутки выявили 21 798 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве (6987), Санкт-Петербурге (1403) и Московской области (660).

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