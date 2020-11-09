Суд вынес приговор по делу о похищении главы российской компании

Басманный районный суд Москвы вынес приговор в отношении шести россиян и иностранного гражданина, которые признаны виновными в похищении человека, вымогательстве и разбое. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Установлено, что россияне Юрий Тузов и Сергей Голубев, не желая возвращать долг гендиректору российской коммерческой компании, решили его похитить. К преступлению они привлекли еще пятерых человек. 13 июня 2017 года, действуя согласно разработанному плану, они подловили бизнесмена и, избив его, посадили в автомобиль.

По дороге, угрожая мужчине расправой, злоумышленники, потребовали, чтобы он подписал необходимые документы. Кроме того, осужденные похитили у главы компании 60 тысяч рублей и наручные часы стоимостью более 290 тысяч рублей.

Суд приговорил Тузова к девяти годами колонии строгого режима, Голубева — к семи годам, а остальных участников преступной схемы, в зависимости от роли каждого — к срокам от пяти лет условно до девяти лет и шести месяцев лишения свободы.