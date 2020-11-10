Звезды массово надели бикини с сапогами и запустили неожиданный тренд

Знаменитости и популярные в Instagram модели массово опубликовали фотографии, на которых они сочетают бикини с ковбойскими сапогами. На неожиданный, по мнению журналистов, тренд обратили внимание в The Sun.

Несмотря на то, что кожаные казаки обычно комбинируют с джинсами и шерстяными пальто в холодное время года, звезды выбирали их в качестве обуви для морского отдыха.

По информации издания, флешмоб запустили американская телезвезда Ким Кардашьян и британская модель Риан Сагден, которые снялись в купальных костюмах и описанной обуви для соцсетей. Для своей фотосессии последняя выбрала слитный купальник и сапоги черно-белой расцветки.

Тенденцию подхватила и младшая сестра Кардашьян Кендалл Дженнер, опубликовавшая селфи, на котором снимает себя в зеркало в бикини красного цвета и коричневых казаках.

Поклонницей нового тренда оказалась и певица Кайли Миноуг. 52-летняя знаменитость сфотографировалась в номере отеля в боди с леопардовым принтом и сапогах на каблуках.

Вслед за ними кадрами в аналогичных образах поделились телезвезда Джорджия Гаррисон, актриса Ноа Сайрус, модель Деми Роуз, рэперша Меган Джовон Рут Пит (Megan Thee Stallion) и другие.

В октябре знаменитые модели и блогерши начали публиковать снимки в «панковской» обуви, популярной в прошлом веке, и также запустили новый модный тренд. Речь идет о кожаных полусапогах на шнуровке с массивной подошвой. Описанный предмет гардероба был востребован рядом субкультур, такими как скинхеды и панки, в 1970-х годах.