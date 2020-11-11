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Воробьев призвал развивать фармацевтическую промышленность

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Андрей Воробьев
Андрей Воробьев
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Необходимо развивать фармацевтическую промышленность, чтобы отечественные лекарства обеспечивали не только внутренние потребности, но и выходили на зарубежные рынки, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО в среду, 11 ноября.

«Мы уязвимые по ряду направлений в "фарме". У нас есть светлые головы. Нужно дерзнуть, чтобы наша "фарма" закрывала и местные потребности, и экспортировалась в разные страны», — сказал Воробьев в ходе форума «Сильные идеи для нового времени».

По словам Воробьева, подъем фармотрасли необходим для развития как Подмосковья, так и всей страны.

В июне министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова сообщила, что два лекарственных препарата, рекомендованных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, будет производить резидент ОЭЗ «Дубна». Речь идет о препаратах Тофацитиниб и Азитромицин.

В прошлом году региональные власти субсидировали четырем медфармкомпаниям создание инженерной инфраструктуры. Общая сумма компенсаций составила 220 миллионов рублей.

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