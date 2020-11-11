У адвоката сбежавшего в Россию агента ЦРУ обнаружили коронавирус

У адвоката Анатолия Кучерены, защищающего бывшего агента ЦРУ Эдварда Сноудена, обнаружили коронавирусную инфекцию при въезде в Дубай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Юрист прилетел в ОАЭ с высокой температурой, ему провели тест на COVID-19, который оказался положительным. Кучерену изолировали на вилле в Дубае на период карантина. Его семья остановилась в отдельном номере, так как у ее членов не выявлена инфекция.

2 ноября бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден написал на своей странице в Twitter о намерении получить двойное российско-американское гражданство.

«После многих лет разлуки с нашими родителями мы с женой не желаем расставаться с сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного российско-американского гражданства», — написал Сноуден.

Он отметил, что при этом они с женой останутся американцами, воспитывая сына в соответствии с ценностями Америки, которую они любят, в том числе за свободу высказывать свое мнение. Сноуден добавил, что с нетерпением ждет того дня, когда сможет вернуться в США, чтобы вся его семья воссоединилась. «Наше самое большое желание — чтобы где бы ни жил наш сын, он чувствовал себя как дома», — заключил Эдвард Сноуден.

Ранее в октябре адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил, что его клиент получил бессрочный вид на жительство в России и отныне сможет навсегда оставаться в стране. При этом юрист заметил, что о получении гражданства тот пока не думает.