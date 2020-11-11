Россия прекратит рекламировать себя на Украине и начнет в Сирии

Торговые представительства России на Украине и в Литве прекратят работу и будут ликвидированы. Одновременно Москва запланировала открытие торгпредства в Сирии. Об этом говорится в соответствующих постановлении и распоряжении главы правительства Михаила Мишустина, опубликованных на официальном портале правовой информации.

Представительство в Сирии было закрыто 1 января 2006 года. Для начала его восстановления спустя 14 лет Минпромторгу России поручено утвердить структуру и штатное расписание.

После всех изменений торгпредства, которые должны отвечать за рекламу и продажи российской продукции в иностранных государствах, будут действовать в 59 странах.

Систему, оставшуюся в наследство от Советского Союза, неоднократно критиковали за неэффективность. Предыдущий премьер-министр Дмитрий Медведев не исключал, что от нее лучше полностью отказаться.

Тем не менее год назад Минпромторг выбрал семь торговых представительств для проведения реформ. В них попали структуры, открытые в Китае, Вьетнаме, Сингапуре, Индии, Узбекистане, Германии и Турции. Они должны были изменить кадровую политику, способы взаимодействия с российским бизнесом и властями, а также разработать и внедрить оценку эффективности достижений.

До этого правительство уже не раз пыталось изменить систему торгпредств, поскольку сами сотрудники чаще всего воспринимали ее как синекуру, куда «ссылают» заслуженных чиновников.