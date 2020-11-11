Самолет совершил экстренную посадку из-за оставшейся без штанов пассажирки

Жительница США разделась на глазах попутчиков в самолете и сорвала рейс авиакомпании CommutAir из Джексонвилля в Хьюстон. Подробности инцидента сообщает издание Fox News.

По информации источника, Сьерра Николь Макклинтон (Sierra Nicole Mcclinton) начала вести себя агрессивно после словесной перепалки с другим пассажиром. Стюардесса попыталась успокоить женщину, однако та не подчинилась требованиям членов экипажа, и им пришлось доложить о ситуации пилоту.

Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке лайнера в штате Алабама. Перед приземлением невменяемая пассажирка сняла с себя штаны и осталась в трусах и футболке.

Полицейские вывели женщину из самолета, отметив, что она продолжала вести себя неадекватно даже после задержания — нарушительница выкрикивала в их адрес оскорбления и оказывала сопротивление.

В январе самолет American Airlines совершил экстренную посадку из-за дебошира, оставившего бортпроводника без штанов. По словам очевидцев, невменяемый мужчина перебрал с алкоголем, после чего принялся пинать кресла соседей. Когда член экипажа пытался остановить пассажира, он ударил его, а затем стянул с него брюки.