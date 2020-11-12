В Белоруссии на протестующих завели почти 1000 уголовных дел

В Белоруссии завели почти 1000 уголовных дел в отношении участников акций против президента Александра Лукашенко. Об этом 12 ноября сообщил «Интерфакс — Запад» со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

За шесть месяцев было возбуждено более 900 дел против участников кампании по выборам президента, активистов избирательных штабов и протестующих.

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Самыми распространенными статьями оказались «Массовые беспорядки», «Организация или активное участие в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок». Также возбуждены уголовные дела за сопротивление сотруднику органов внутренних дел, клевету, хулиганство.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК объявил, что баллотирующийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже три месяца.

Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, многие рассказали о пытках и издевательствах в изоляторах. Известно о четырех погибших протестующих. Участники массовых акций требуют проведения новых и честных выборов и привлечения к ответственности виновных в насилии над гражданами.

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