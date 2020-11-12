Звезда «Теории большого взрыва» рассказала о секс-сценах с бывшим возлюбленным

Американская актриса Кейли Куоко, исполнившая роль Пенни Хофстедтер в сериале «Теория большого взрыва», рассказала о съемках секс-сцен с бывшим возлюбленным Джонни Галэки. Звезда стала гостьей подкаста Armchair Expert.

По ее словам, первые два года работы над шоу она не только играла девушку Галэки, но и встречалась с ним в реальной жизни. После расставания они продолжили изображать пару на экране.

«Когда мы расстались, очевидно, это был болезненный момент, но я помню те недели, когда [сценарист] Чак Лорри начал писать эпизоды, в которых у наших персонажей был секс чуть ли не каждую секунду. Мы с Джонни обсудили это, и я думаю, что Чак делал это специально, чтобы поприкалываться над нами», — вспомнила 34-летняя артистка.

Она призналась, что влюбилась в актера еще во время работы над первым эпизодом, однако на тот момент у него была девушка. После расставания Куоко и Галэки сумели сохранить близкие дружеские отношения.

Ранее в ноябре Джим Парсонс, исполнивший в «Теории большого взрыва» роль Шелдона Купера, рассказал, как признание в гомосексуальности повлияло на его карьеру. Он заявил, что не испытывал никаких трудностей с работой после каминг-аута.