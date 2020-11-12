Правительство дало губернаторам новые поручения из-за коронавируса

Главам российских регионов поручено при необходимости самостоятельно вводить ограничения из-за коронавируса, не допуская при этом негативных последствий для экономики, сообщается на сайте правительства России.

В поручении сказано, что руководители высших исполнительных органов государственной власти должны обеспечить надлежащий анализ эпидемиологической ситуации региональными оперативными штабами и на основе полученной информации принимать решения о необходимости новых мер, направленных на снижение заболеваемости. О результатах работы власти будут докладывать в Роспотребнадзор.

«Срок — до 16 ноября 2020 года, далее — еженедельно», — отмечается в публикации.

Также губернаторов обязали взять на личный контроль вопросы, касающиеся обеспечения медучреждений лекарствами и средствами защиты, а пациентов — медикаментами, создания резерва коек для зараженных.

Ранее власти Петербурга вслед за Москвой ввели новые ограничения из-за пандемии. На два месяца в городе запретят массовые мероприятия, приостанавливается работа кружков и секций, театры и кинотеатры могут быть заполнены зрителями только наполовину. Жителей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями переведут на удаленку.