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Платье Кейт Миддлтон признали нарядом десятилетия

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Фото: James Whatling / Reuters

Модные эксперты Vogue назвали наряд герцогини Кембриджской Кэтрин платьем десятилетия. Соответствующий материал публикует Irish Central.

Речь идет об изумрудном платье длины миди из блестящего материала, созданном дизайнером Сьюзи Кейв (Susie Cave) для бренда The Vampire’s Wife. Известно, что его стоимость составляет 1595 фунтов стерлингов (161 407 рублей). В нем в 2019 году герцогиня Кембриджская вместе с мужем посетила склад пивного бренда Guinness в Дублине.

Отмечается, что герцогиня была не единственной знаменитостью, которая на протяжении многих лет носила наряд, признанный лучшим за последние 10 лет. В таком же образе появлялись на публике писательница и модель Алекса Чанг, актрисы Дженнифер Энистон, Элизабет Мосс, Шарлотта Райли и Кирстен Данст, британская телеведущая Эмма Уиллис и другие.

В октябре модные эксперты Daily Mail признали Кейт Миддлтон самой стильной знаменитостью Instagram. Это звание ей присудили после того, как она вышла в свет в черных классических брюках со стрелками, светло-голубом джемпере, удлиненном пальто в клетку и темных туфлях на каблуках с острым носом.

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