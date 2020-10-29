Кейт Миддлтон признали самой стильной знаменитостью Instagram

Модные эксперты Daily Mail признали герцогиню Кембриджскую Кэтрин самой модной знаменитостью соцсетей. Соответствующий материал появился на сайте британского интернет-издания.

Кейт Миддлтон получила статус самой стильной в Instagram после того, как вышла в свет в черных классических брюках со стрелками, светло-голубом джемпере, удлиненном пальто в клетку и темных туфлях на каблуках с острым носом. Ее образ дополнили кожаный ремень, браслет, серьги и подвеска на шее. В руках Миддлтон держала черно-белый зонт-трость.

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Фанаты оценили наряд супруги принца Уильяма в комментариях под материалом. «Она всегда в отличной одежде, которая к тому же безупречно сшита», «Кэтрин прекрасно одевается и всегда выглядит уместно», «Красивая, элегантная, зрелая, в отличной форме, заботливая, еще и отлично одета. Она своего рода пример для подражания, который нужен и взрослым, и детям», «Элегантно, как всегда», — писали они.

Ранее в октябре стилисты раскрыли секреты естественной внешности Кейт Миддлтон. Для сияния и густоты волос, как у герцогини, специалисты советуют принимать витаминные добавки, а для укладки использовать бигуди на липучках. В макияже знаменитость использует нейтральную палитру оттенков, чтобы подчеркнуть свою природную красоту.