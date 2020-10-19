Стилисты раскрыли секреты натуральной внешности Кейт Миддлтон

Звездный визажист и парикмахер королевской семьи рассказали секреты идеальной укладки и натурального макияжа герцогини Кембриджской Кэтрин. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам стилиста-парикмахера Ричарда Уорда (Richard Ward), красота волос в первую очередь заключается в их здоровье. Для их сияния и густоты он советует принимать витаминные добавки и пользоваться теми стайлерами, которые меньше всего травмируют волосы.
Для создания укладки герцогини Уорд, в свою очередь, применяет искусственные пряди и крупные бигуди на липучках: на них он накручивает волосы Миддлтон. «Это придает объем у корней и создает плавный и упругий изгиб локонов», — объяснил парикмахер.
Отмечается, что жене принца Уильяма также делают специальное окрашивание, которое колористы называют «бронд» (понятие образовано от слов «брюнетка» и «блондинка» — прим. «Ленты.ру»). Так, шоколадный оттенок волос разбавляют светлыми золотистыми прядями, чтобы прическа выглядела более объемной.
Согласно материалу, Кейт Миддлтон делает макияж сама, подчеркивая с помощью декоративной косметики достоинства своей внешности. Знаменитый визажист Десмонд Гранди (Desmond Grundy) для воссоздания ее образа собрал 18 косметических средств и рассказал, как правильно их применять.
«У Кейт отличная кожа, поэтому ей не нужен тяжелый тон. Я думаю, что она использует более легкие, прозрачные основы», — предположил Гранди и добавил, что для век герцогиня использует натуральную палитру оттенков от бледно-бежевых до темно-коричневых и черных цветов. При этом на нижний и верхний ресничный край Миддлтон наносит черную подводку, а на ресницы — черную тушь.
Кроме того, по словам Гранди, с помощью бронзера, румян и хайлайтера супруга принца Уильяма подчеркивает скулы, а помады и блески ягодных оттенков использует в своем макияже для того, чтобы сделать губы визуально больше.
Ранее в октябре фанатка повторила культовые наряды Кейт Миддлтон с помощью дешевых магазинов. Американка собрала коллекцию недорогой одежды, которая копирует самые известные образы супруги принца Уильяма. Общая стоимость этих вещей — менее трех тысяч долларов.