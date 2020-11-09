Раскрыт секрет брошей Елизаветы II и Кейт Миддлтон на церемонии в День памяти

Журналисты раскрыли секрет одинаковых брошей, которые королева Великобритании Елизавета II и герцогиня Кембриджская Кэтрин надели на церемонию в честь Дня памяти павших. Об этом сообщает портал The Sun.

Представители королевской семьи появились на публике в нарядах и головных уборах черного цвета, чтобы почтить память всех солдат Британского содружества, погибших в войнах с участием Великобритании. Вдобавок королева и Миддлтон дополнили свои образы брошами в виде красных цветов.

По информации издания, символом этого дня является красный мак, поэтому праздник иногда называют Маковым днем. Так, например, Елизавета II надела брошь с пятью цветами, герцогиня — с тремя, а супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз — только с одним.

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Согласно одной из версий, каждый мак на броши представляет собой члена семьи, погибшего во время сражения на войне. Отмечается, что у прабабушки герцогини Кембриджской было три брата, которые были убиты в бою во время Первой мировой войны.

Кроме того, существует другая теория: журналисты считают, что пять маков на украшении Елизаветы II символизируют женщин, а также вооруженные силы Великобритании: армию, флот, военно-воздушные силы и гражданскую оборону.

Ранее Елизавета II впервые с начала пандемии коронавируса вышла в свет в маске. Папарацци сфотографировали ее во время посещения церемонии в Вестминстерском аббатстве, посвященной столетию со дня захоронения Неизвестного Солдата. Королева была одета в черное пальто и медицинскую маску того же цвета с белой окантовкой.