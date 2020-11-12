Переболевший COVID-19 россиянин спустя месяц остался заразен

В Ростовской области местный житель, переболевший COVID-19, оставался носителем вируса в течение месяца. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Евгения Ковалева.

По данным медиков, россиянин после клинического выздоровления все еще был заразен. «У нас был случай, это было еще летом, когда у человека отрицательный первый тест был сдан на 39-й день после клинического выздоровления», — отмечает главный санитарный врач области.

Ковалев рассказал, что сейчас исследования ПЦР-методом на наличие коронавируса в Ростовской области осуществляют 19 лабораторий.

В регионе за последние сутки выявили 305 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, число зараженных с начала пандемии в области достигло 34 347.

Общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии в России составило 1 858 568. Из них 1 388 168 выздоровлений и 32 032 летальных исхода.