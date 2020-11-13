ЕС подготовит новые санкции против Белоруссии из-за гибели избитого задержанного

Евросоюз может подготовить новые санкции против Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко. Об этом сообщается на официальном сайте ЕС.

В тексте заявления выражаются соболезнования родным погибшего и солидарность со всеми, кто пострадал от действий белорусских силовиков.

«ЕС по прежнему резко осуждает насилие со стороны белорусских властей против мирных протестующих, членов демократического движения, независимых СМИ и представителей гражданского общества. Мы ожидаем, что власти прекратят преследования и немедленно отпустят незаконно задержанных и политических преступников», — заявляют представители ЕС.

12 ноября стало известно, что 31-летний Роман Бондаренко скончался, перенеся операцию и находясь в коме. По сообщениям местных жителей, мужчина был избит накануне вечером неизвестными людьми в гражданском, которые снимали красно-белые ленты, украшавшие территорию. Бондаренко вышел к ним поговорить, однако его оттолкнули, и он ударился головой, после чего его «профессионально задержали» и увезли.

Позднее 12 ноября жители Минска вышли на протестную акцию и почтили память погибшего минутой молчания.

6 ноября стало известно, что блок европейских стран включил Александра Лукашенко в санкционный список.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, победил баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко. Акции протеста жестко разгонялись. Многие задержанные рассказали о пытках и издевательствах в изоляторах.