Жители Минска вышли на улицы после смерти избитого задержанного

Жители Минска вышли на улицы после смерти Романа Бондаренко, избитого и задержанного неизвестными людьми в масках. Об это пишет Tut.by в своём Telegram-канале.

Как сообщает канал, люди собрались в так называемом «Дворе перемен», зажгли свечи и почтили память погибшего минутой молчания. После этого собравшиеся скандировали лозунги: «Жыве Беларусь!», «Не забудем, не простим!», «Трибунал!».

О смерти Бондаренко стало известно 12 ноября. До этого 31-летний белорус перенес операцию и находился в реанимации в коме. По словам очевидцев, неизвестные люди в гражданской форме и масках приехали во двор дома, где жил Бондаренко, и начали снимать бело-красно-белые ленты. Он в числе других жильцов вышел спросить, что происходит. Один из тех, что были в в маске оттолкнул его и отбросил так, что мужчина ударился головой.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, победил баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко. Первые акции жестко разгонялись. Многие задержанные рассказали о пытках и издевательствах в изоляторах. Сообщалось о четырех погибших среди протестующих.