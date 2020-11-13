Мужчина с коронавирусом 116 дней провел на ИВЛ и пережил трансплантацию легких

Мужчина из американского штата Нью-Мексико пережил пересадку двух легких после того, как 116 дней провел на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что 52-летний американец почувствовал себя плохо в апреле, и вскоре тест на коронавирус дал положительный результат. Его состояние стремительно ухудшилось, и больного пришлось отправить в отделение интенсивной терапии. Врачи диагностировали у пациента сильное повреждение легких.

«Я хочу подчеркнуть, что трансплантация легких — это последнее средство лечения. (...) Нам нужно шесть-восемь недель, чтобы сказать, что восстановление легких невозможно, прежде чем мы примем решение о пересадке легких», — сказал на пресс-конференции доктор Раджат Валия, пульмонолог и директор программы трансплантации легких в Институте Святого Иосифа в Нортоне.

Отмечается, что теперь мужчине придется всю жизнь пить препараты, чтобы организм не отторг пересаженные органы. Однако он благодарен врачам, которые спасли его.

Ранее сообщалось, что среди долговременных последствий коронавируса есть также осложнения, влияющие на сердце, эндокринную систему и психику. Кроме того, разрушенная ткань легких может зарубцеваться, и такой след нельзя будет устранить.