Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Путин постановил ввести в действие секретный план обороны России
«Роскосмос» признал неточность ГЛОНАССа
Футболиста АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании
Лукашенко пригрозил закрыть белорусскую границу для украинских товаров
В Германии выявили случай передачи хантавируса от крысы к человеку
Шнуров в стихах заявил о приближении россиян «к сознанию макак»
Переполненный отдыхающими в ноябре пляж в Сочи попал на видео и удивил россиян
По велению демона женщина похитила ценности на 128 тысяч рублей
Лукашенко ответил Зеленскому фразой «чья бы корова мычала»
Новости партнеров

Матвиенко оценила механизм «народного бюджетирования»

Перейти в «Мою Ленту»
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Механизм «народного бюджетирования» может повысить уровень доверия россиян к органам власти. Так считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС в пятницу, 13 ноября.

«Данная модель дает возможность людям самим решать, на что потратить средства местного бюджета, позволяет им напрямую участвовать в улучшении условий жизни в своем городе, районе, поселке», — оценила она, подчеркнув, что в верхней палате парламента намерены следить за внедрением в регионах этого механизма.

Кроме того, Матвиенко заявила, что в России необходимо внедрить цифровые инструменты для обратной связи с гражданами. «Используя профильные интернет-ресурсы, граждане могут участвовать в общественном обсуждении проектов важнейших федеральных законов», — сказала она, отметив, что подобные платформы смогут помочь «оперативно и без лишней волокиты» решать вопросы россиян.

В конце июля президент Владимир Путин подписал закон, дающий правовую основу для «народного бюджетирования» на муниципальном уровне. Он предоставляет возможность жителям городов самим выбирать, на что нужно в первую очередь потратить бюджетные деньги — это может быть ремонт улицы или дома культуры, благоустройство сквера. Обязательное условие для проведения работ — общественный контроль.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские регионы подготовились к формированию «народных бюджетов»
Представлены проекты образовательной программы «Женщина-лидер»
«Народное бюджетирование» дало толчок масштабному благоустройству городов РФ