Матвиенко оценила механизм «народного бюджетирования»

Механизм «народного бюджетирования» может повысить уровень доверия россиян к органам власти. Так считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС в пятницу, 13 ноября.

«Данная модель дает возможность людям самим решать, на что потратить средства местного бюджета, позволяет им напрямую участвовать в улучшении условий жизни в своем городе, районе, поселке», — оценила она, подчеркнув, что в верхней палате парламента намерены следить за внедрением в регионах этого механизма.

Кроме того, Матвиенко заявила, что в России необходимо внедрить цифровые инструменты для обратной связи с гражданами. «Используя профильные интернет-ресурсы, граждане могут участвовать в общественном обсуждении проектов важнейших федеральных законов», — сказала она, отметив, что подобные платформы смогут помочь «оперативно и без лишней волокиты» решать вопросы россиян.

В конце июля президент Владимир Путин подписал закон, дающий правовую основу для «народного бюджетирования» на муниципальном уровне. Он предоставляет возможность жителям городов самим выбирать, на что нужно в первую очередь потратить бюджетные деньги — это может быть ремонт улицы или дома культуры, благоустройство сквера. Обязательное условие для проведения работ — общественный контроль.