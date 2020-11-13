В московской полиции пройдут сокращения в рамках реформы

В Москве одобрили реформу полиции, в результате которой будут сокращены некоторые подразделения с целью создания нового — спецполка. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, подписан соответствующий указ, из которого следует, что в специальные полки полиции (СПП) на аналогичные должности перейдут сотрудники 1-го и 2-го оперативных полков. Штатная реорганизация затронет только руководящий состав. Полки полиции усиливают для того, чтобы МВД могло без посторонней помощи обеспечивать порядок на массовых мероприятиях в Москве. Они начнут действовать с 11 января 2021 года. Численность новых подразделений увеличится на 500 человек за счет сокращений в других отделах.

В ходе реорганизации будет ликвидирован Инженерно-саперный центр, его функции перейдут в СПП. В новом подразделении появятся старший сапер, старший инженер и юрисконсульт, а также ветеринарный врач, инструктор по профессиональной служебной и физической подготовке, младший специалист по пожарной безопасности.

Кроме того, сокращения пройдут в управлениях по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП), с оборотом наркотических средств и по охране общественного порядка. БЭП лишится ставки старшего специалиста по работе с личным составом, четырех сотрудников из отдела документальных исследований и по одному старшему оперуполномоченному в трех отделах — по агентурно-оперативной работе, контролю и рассмотрению обращений граждан и по борьбе с преступлениями в банковской сфере.

В охране общественного порядка сократят должности 18 инспекторов. Куда будут направлены высвободившиеся сотрудники, в указе не обозначено.

В настоящее время идет подготовка к реорганизации 1-го и 2-го оперативных полков полиции в спецполки полиции (СПП).

Главной причиной реформы эксперты называют раздутый штат московской полиции, где сотрудники, не занимающиеся охраной общественного порядка, пользуются всеми преимуществами полицейских.