Названы мотивы зарубившего жену топором в торговом центре россиянина

Сергей Шпак, зарубивший жену топором в торговом центре во Всеволожске, не смог простить ей успешной жизни. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам знакомой убитой, Елена Шпак и подозреваемый состояли в браке, а когда «он начал ее лупить, она думала, что это просто страсти». Однако в октябре женщина съехала и рассказала знакомым об угрозах со стороны мужа.

Подруга Шпак считает, что муж не выдержал успеха жены в бизнесе — она открыла свой маникюрный салон. Все окружение Елены твердило ей, что из таких отношений нужно уходить. «Просто до нее это не дошло, она думала, что это шуточки. Она думала — вот она, жизнь, любовь, страсть!» — заключила подруга убитой.

Суд в Ленинградской области решил заключить под стражу мужа Шпак в качестве подозреваемого в убийстве жены с использованием травматического пистолета и топора. Его поместят в СИЗО сроком на два месяца.

По версии следствия, 11 ноября Сергей Шпак напал на жену Елену в торговом центре. Он выстрелил ей в лицо из травматического пистолета и добил топором. Женщина скончалась от полученных травм на месте преступления. Незадолго до инцидента супруга стала жить отдельно от мужа в съемной квартире.