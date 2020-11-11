Под Петербургом муж выстрелил жене в лицо и зарубил ее в торговом центре

Под Санкт-Петербургом в салон красоты ворвался вооруженный пистолетом и топором мужчина, он убил 36-летнюю сотрудницу прямо на рабочем месте. Об этом сообщает «Фонтанка».

Преступление было совершено 11 ноября в торговом центре «Лидер», который расположен в городе Всеволожск Ленинградской области. По словам очевидцев, нападавший дважды выстрелил женщине в лицо, а затем зарубил топором. Она скончалась от полученных травм на месте преступления. Прибывший по вызову полицейский патруль задержал мужчину, сообщили изданию в управлении МВД по Петербургу и области.

Оказалось, что он является мужем погибшей. Предполагаемый убийца — 52-летний уроженец Белоруссии, сообщает РЕН ТВ.

Причиной жестокого убийства стало расставание, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Погибшая, которую звали Елена, была владелицей салона красоты, где ее убили. Она, по словам знакомых семьи, недавно заявила мужу о разрыве. Мужчина не смог смириться с этим. Он недавно ножом отрезал Елене косу, требуя, чтобы она вернулась к нему. Тогда его задержали, но затем отпустили.

На видео запечатлено празднование дня рождения супруга, который впоследствии убил Елену.

Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, подозреваемый произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанес множественные удары тупым предметом. Вскоре ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об аресте.